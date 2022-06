ifm- und vdi-Preis gehen an Adrian Wanner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Griesinger Adrian Wanner hat am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg Elektrotechnik-Fahrzeugelektronik studiert und hat sich für seine sehr guten Leistungen im Studium gleich zwei Preise verdient: den ifm-Preis und den vdi-Preis.

Adrian Wanner hat sein duales Studium mit der ZF Friedrichshafen als Partnerunternehmen mit einer glatten 1,0 abgeschlossen. In seiner Bachelorarbeit hat er sich mit der „Auslegung einer energieautarken Einheit zur Messung der Rotortemperatur einer elektrischen Maschine“ beschäftigt.

Er schaffte damit souverän den besten Abschluss im Studiengang Elektrotechnik. Und wurde dafür nun mit dem mit 2500 Euro dotierten ifm-Preis ausgezeichnet. „ifm möchte mit diesem Preis die beste Absolventin oder den besten Absolventen auszeichnen und die Bedeutung des Studiengangs Elektrotechnik hervorheben, insbesondere für uns als Hersteller von Komponenten und Systemen für die Automatisierungstechnik“, sagt Dr. Volker Frey, Head of Development und Geschäftsführer innerhalb der ifm Unternehmensgruppe. Die ifm Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Tettnang ist ein langjähriger Dualer Partner der DHBW Ravensburg. Bei der Preisverleihung bezeichnete er die Elektrotechnik als zentrale Säule für die Entwicklung neuer Technologien und für den weiteren Erfolg von Unternehmen. Adrian Wanner sattelt inzwischen den Master of Science Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität München drauf.

Passend dazu meinte Florian Dauth, Vorstandsmitglied im vdi Bodensee-Bezirksverein: „Ich gratuliere Ihnen zu dieser Zwischenetappe auf Ihrer Lernreise, auf der Sie sich ständig weiterentwickeln werden.“ Er überreichte dem DHBW-Absolventen zudem noch den mit 500 Euro dotierten vdi-Preis plus einer einjährigen Mitgliedschaft im vdi. Den vdi bezeichnete er bei der Preisverleihung als einen wichtigen Impulsgeber für technischen Fortschritt.