Gruppe „Bel Canto“ sing seit 20 Jahren miteinander

Vor 20 Jahren ist aus dem Musikverein Griesingen die Gruppe Bel Canto hervorgegangen. Anfangs waren es nur Projekte, für die sich die sechs Mitglieder zum Singen zusammentaten. Ihre Auftritte wie beim Zeltgottesdienst vom Ulrichsfest in Berg, beim Pfingstfest in Griesingen, beim Weihnachtsmarkt in Ehingen, bei Hochzeiten, Kommunionen und Firmungen waren immer ein großer Erfolg.

Anfangs haben sie sich noch die Verstärkeranlage vom Musikverein ausgeliehen, inzwischen haben sie längst eine eigene vollständige Ausrüstung. Regelmäßig treffen sich Hans-Peter Freudenreich, Lisa Hannes, Andrea Fideler, Gebhard Grab und Elisabeth Grab im Haus von Gebhard Raiber zum Proben. „Die Nachbarn machen dann extra die Fenster auf, weil sie es so schön finden“, erzählte Lisa Hannes. Moderne Kirchenmusik, Songs von Peter Maffey wie „Tabaluga“ oder „Nessaja“, „The Rose“ von Bette Midler gehören zu ihrem Repertoire. Einen ganzen Querschnitt daraus gibt es beimm Konzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens von „Bel Canto“ am 4. November um 17 Uhr in der Kirche in Griesingen mit anschließendem Stehempfang im Jakob-Griesinger-Haus.

Viele Lieblingsstücke von „Bel Canto“ werden sie dann singen wie „Ein Augenblick“, „Küss mich, halt mich“ und „Dir gehört mein Herz“ aus dem Musical „Tarzan“. Und auf „Schwarze Madonna“ bestehen ihre Fans sowieso. Alles, was sie singen, singen die sechs von „Bel Canto“ zweistimmig, dreistimmig oder sogar vierstimmig. „Es soll in erster Linie Spaß machen“, sind sich alle sechs einig.