Griesinger Sportler suchen einen Stellvertreter

Ehrungen, Wahlen und die Suche nach einem stellvertretenden Vorsitzenden: Die Hauptversammlung der Sportgemeinschaft Griesingen hatte gleich mehrere Schwerpunkte. Insgesamt 13 Vorstandsmitglieder präsentierten sich vor der Bühne der Mehrzweckhalle dem Publikum, das sich aus rund 90 Besuchern zusammensetzte.

Verein wappnet sich für die Zukunft

Den ersten Bericht am Abend lieferte der Vorsitzende Benjamin Burgmaier. Er berichtete von einem arbeitsreichen und auch erfolgreichen Jahr 2018. In einer Vorschau aufs weitere Jahr 2019 kam die Frage auf, was sich in den nächsten zehn Jahren im Verein verändern wird. Wie schnell Lücken entstehen können zeigt der Umstand, dass für die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Werner, die nicht mehr kandidierte, kein Nachfolger gefunden werden konnte.

Das restliche Führungsteam bei der SG Griesingen bleibt unverändert: Anja Kirchmaier (Kassiererin), Monja Dolpp (Schriftführerin), Dominic Brunner (Abteilungsleiter Fußball), Michael Grülling (Jugendfußball), Ramona Götz-Burgmaier (Abteilung Gymnastik), Roman Werner (Abteilungsleiter Tischtennis), Anton Seifert (Abteilung Jedermänner), Christian Schenk und Franz Diepold (beide Kassenprüfer), Daniel Ströbele, Daniel Mast, Holger Schirmer, Patrik Werner, Verena Seifert, Sabrina Mast und Tobias Knupfer (alles Beisitzer).

SGG hat keine Schulden mehr

Finanziell steht der Verein gut da: Im vergangenen Jahr wurde ein Gewinn erzielt, die Schulden restlos getilgt.

Für das neue Jahr berichtete Daniel Mast, dass die Mitgliedsbeiträge etwas erhöht werden. Ebenso erwähnte er, dass die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr bei 763 stand. Von allen Mitgliedern wohnen zwei Drittel direkt in Griesingen. Alle diese Punkte bestätigten in ihrem kurzen Bericht die zwei Kassenprüfer Christian Schenk und Franz Diepold und schlugen eine Entlastung des Kassierers vor.

Bürgermeister lobt Engagement

Der Vorstand bedankte sich bei allen Helfern des Vereins sowie bei den Spendern und Sponsoren. Lobende Worte für das Engagement fand auch Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp. Der Sportverein sei längst zum Aushängeschild der Gemeinde geworden. Der Schultes nahm daraufhin mit den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig die Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer vor. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ sprach der Vorstand vom Förderverein Peter Gobs noch einige Worte zu seinem Verein. Der Abschluss des Abends war dann emotional: Sandra Uhlmann, die 20 Jahre lang Beisitzerin im Ausschuss war und zudem die Gesamtjugend geleitet hatte, verabschiedete sich von der SGG. Ebenso Elisabeth Werner, die nach insgesamt sechs Jahren als stellvertretende Vorsitzende aufhört. Sie bedankte sich ausgiebig für die positive Zusammenarbeit.