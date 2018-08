Griesinger Jedermänner erklimmen Alpengipfel

Eine kleine Abordnung der Jedermänner der SG Griesingen ist am vergangenen Wochenende zu ihrer alljährlichen Wanderung in die Alpen aufgebrochen. Von St. Christoph am Arlberg aus starteten die acht Männer zur Kaltenberghütte, die nach gut zwei Stunden auch erreicht wurde.

Am Freitagnachmittag war noch eine Gipfeltour geplant, die Maroiköpfe (2529 Meter) wurden erfolgreich bezwungen. Am Samstag stand dann ein weiterer Gipfel an: Die Krachelspitze, deren Gipfelkreuz auf 2686 Meter steht, war das Ziel. Trotz schlechter Sicht und Temperaturen unter zehn Grad ließen sich die Bergwanderer nicht entmutigen und konnten sich nach zwei Stunden ein fröhliches „Berg Heil“ am Gipfelkreuz zurufen. Beim Abstieg zur Hütte setzte Dauerregen ein, aber unversehrt erreichten alle wieder die Hütte. Am Sonntagvormittag konnte, wie vom Wetterdienst vorhergesagt, der erste Schnee der Saison bestaunt werden, ein kleiner Schneemann wurde gebaut, ehe es nach dem obligatorischen Gruppenfoto durch die verschneiten Wiesen wieder hinunter zur Arlberg-Passhöhe ging.

Bei der Heimfahrt haben es sich die Jedermänner noch bei einem Zwischenstopp in einem Biergarten in Bad Wurzach gut gehen lassen. Die Erinnerungen an die schönen drei Tage wurden ausgetauscht, ehe man sich auf den Heimweg machte.