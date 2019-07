Griesinger erhalten viele spannende Einblicke

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist am vergangen Samstag das Ziel des traditionellen Ausflugs der Gemeinde Griesingen gewesen. Unter den 41 Teilnehmern waren auch aktive und ehemalige Gemeinderäte, Gemeindemitarbeiter sowie Vorstände der Griesinger Vereine und Institutionen mit ihren Partnerinnen und Partnern.

Die Bustour in Stuttgart führte als erstes zur Villa Reitzenstein, den Amtssitz des Ministerpräsidenten. An einem nahegelegenen Aussichtspunkt konnte die Gruppe einen herrlichen Ausblick auf Stuttgart genießen. Dabei erfuhren die Griesinger, dass die Stuttgarter viele ,,Stäffele-Treppen“ an den Hanglagen haben, die jede Menge Kondition abfordern. Vorbei am Fernsehturm über die Weinsteige ging es wieder hinunter zur Stadtmitte. Zu Fuß ging es weiter durch die Markthalle bis zum Alten Schloss mit seinem prächtigen Arkaden-Innenhof. Die Stadtführung endete schließlich auf dem Vorplatz des Stuttgarter Schlosses. Es blieb noch Zeit für ein Eis oder kühles Getränk, bevor die Fahrt zum Stuttgarter Flughafen weiter ging.

Am Flughafen erwartete die Reisenden eine informative Führung mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen. Nach einem kurzen Informationsfilm wurde der Flughafen in zwei Gruppen erkundet. Nach einer Sicherheitskontrolle ging es mit einem Elektrobus übers Vorfeld vorbei an verschiedenen Flugzeugen, an Wartungshallen sowie an der Flughafenfeuerwehr. Nach der Besichtigung der Gepäckabfertigung endete die spannende Führung im Ankunftsterminal. Die gemütliche Schlusseinkehr fand nach der Rückfahrt in der Brasserie Adler in Griesingen statt.