Griesingen will wachsen - braucht aber ein neues Konzept

Die Gemeinde Griesingen arbeitet an einem Konzept, wie sich die Gemeinde künftig städtebaulich weiterentwickeln soll. Konkret ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um das 1300 Quadratmeter große Grundstück Waldstraße Flurstück Nr. 1310. Das soll nun vom Bauherrn mit einem Einfamilienhaus bebaut werden und liegt planungsrechtlich im Außenbereich der Gemeinde. Die bestehende Grenze zum planungsrechtlichen Innenbereich müsste geringfügig nach Osten verschoben werden. Für die künftige Entwicklung des Ortes ist vorgesehen, entsprechend dem Gemeindeentwicklungskonzept für den Bereich Alte Landstraße, Waldstraße und dem Weg Flurstück 1308/1, ein städtebauliches Strukturkonzept zu erarbeiten. So soll die Nachverdichtung weiter vorangetrieben werden, heißt es von Seiten der Gemeinde.

Es sollen dort Baumöglichkeiten für junge Familien geschaffen werden, das geplante Bauvorhaben passt in das Schema. Diplomingenieur und Stadtplaner Clemens Künster erklärte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Vorgehensweise. „Die Baurechtsbehörde sagt, es handelt sich um Außenbereich, man sollte frühzeitig den Trägern öffentlicher Belange die Pläne vorlegen und dann einen Entwurf machen, anschließend den Bebauungsplan auslegen. Die Behörden sollen sagen, was sie haben wollen, dann reagieren wir“, sagte Künster. Teure Gutachten, die der Bauherr zahlen müsste, will er erst dann erstellen lassen.

Nicht alle Räte sind zufrieden

„Es ist zu erwarten, dass nicht alles ohne weiteres durchgeht“, wusste der Planer aus Erfahrung. „Es werden Auflagen kommen. Man muss überlegen, was es wert ist und dann kann man sich annähern“, empfahl Künster und versicherte dem Gemeinderat: „Sie haben die Planungshoheit“. Rat Josef Stiehle sagte: „Wir haben 1998 beschlossen, dass wir nur erschließen, was der Gemeinde gehört. Wir müssen entscheiden, ob wir an diesen Richtlinien festhalten.“ Dorothea Brinkschmidt-Haase gab zu bedenken: „Wir haben viel Fläche, die innen brachliegt und wir gehen immer weiter nach außen“. Robert Seifert sagte: „Wir müssen eine Linie konsequent fahren, dann müssen wir das für andere Sachen auch so machen“. Er gab auch zu bedenken, dass Emissionen durch die Hallenerweiterung, den Festplatz und die Landwirtschaft mit der Wohnbebauung kollidieren. Im Vertrag steht, dass sporadische Emissionen durch die Landwirtschaft zu dulden sind. Stiehle plädierte, das Thema auf die Klausurtagung des neuen Gemeinderates zu verschieben. Bürgermeister Oliver Klumpp sagte, wie es Künster vorgeschlagen hatte: „Wir schieben es an, und warten, was die Behörden sagen.“ Stiehle warnte indes: „Wir müssen das nach außen auch vertreten.“

Bei der Abstimmung schlossen sich sieben Gemeinderäte dem Bürgermeister an, Stiehle stimmte dagegen.