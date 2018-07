Griesingen will Müll abegeben

Die eigenständige Gemeinde Griesingen hat sich entschieden, die Regelung der Müllabfuhr an den Landkreis abzugeben und nicht selbst mit dem Entsorger die Bedingungen auszuhandeln. In der Diskussion überwogen zwar die kritischen Stimmen, doch fiel der Mehrheitsbeschluss über das Abtreten der Abfallwirtschaft an den Landkreis zum Jahr 2022 mit sieben Ja- zu drei Nein-Stimmen, während sich ein Ratsmitglied enthielt. Derzeit sind alle 55 Gemeinden im Alb-Donau-Kreis aufgefordert, zu diesem Thema eine Absichtserklärung abzugeben, entsprechend ihrer Mehrheitsentscheidung soll die Entscheidung fallen.

Bürgermeister Oliver Klumpp wies darauf hin, dass eine Eigenregie in der Abfallwirtschaft künftig durch Auflagen erschwert wird, die eine kleine Gemeinde vermutlich personell und fachlich nicht stemmen könne. Es werde die Erstellung einer Abfallbilanz verlangt. Personal auf Wertstoffhöfen müsse künftig eine Fachausbildung vorweisen. Bürgermeister Klumpp ist Kreistagsmitglied. Der Kreistag hat im April in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, die Städte und Gemeinden selbst abstimmen zu lassen. Als Vorteile des Abtretens der Abfallwirtschaft an den Kreis gilt eine einheitliche Regelung der Abfuhren und der Kosten.

Müllgebühren völlig offen

Gemeinderätin Renate Werner beklagte in der Beratung, dass die Entscheidungskraft aus der Hand gegeben werde, was der Eigenständigkeit Griesingens zuwiderlaufe. „Wenn man so früher gedacht hätte, dann wären wir eingemeindet worden“, fügte das Ratsmitglied hinzu. Bisher liegen die Kosten in den Landkreisgemeinden bei variierenden Abfuhrbedingungen zwischen 57 und 167 Euro im Jahr. Beklagt wurde in der Griesinger Gemeinderatsdiskussion, dass nicht bekannt sei, wie hoch die Müllgebühr für die Griesinger Haushalte wird. Derzeit sind 99 Euro für einen 35-Liter-Eimer und 142 Euro für einen 50-Liter-Eimer zu bezahlen. 26 Banderolen sind in diesen Kosten enthalten. Den Griesingern wird aber ermöglicht, dass der Abfall wöchentlich abgeholt wird.

Bei einigen Ratsmitgliedern klang der Wunsch durch, dass die Gebühr geringer werden könnte. Diesem Wunsch verpasste Klumpp einen leichten Dämpfer mit dem Hinweis, dass im nächsten Jahrzehnt eine flächendeckende Biomüllabfuhr angeboten werden soll, was die Entsorger zur Anschaffung neuer, geeigneter Fahrzeuge zwingen würde. Und die erwähnte Fachausbildung für Wertstoffpersonal und die Erstellung der Abfallbilanzen verursachten ebenfalls Kosten. Im Griesinger Beschluss heißt es, dass mit der Abfallwirtschaft durch den Landkreis doch die örtlichen Bedürfnisse und ländlichen Strukturen berücksichtigt werden und ein zuverlässiger, gut erreichbarer Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollte.

Besichtigung des Friedhofs

Vor der Beratung im Rathaus unternahm der Gemeinderat eine Besichtigung auf dem Friedhof. Dort wurden die Mauerteile angeschaut, die jüngst vom Moos befreit und neu gestrichen wurden. 3300 Euro kosten diese Arbeiten. Um das frische Weiß möglichst lange zu erhalten, sollen diese Teilabschnitte der Friedhofsmauer, die nicht bereits durch Ziegel geschützt sind, ein Schutzblech an der Oberkante bekommen. Dafür sprachen sich die Räte aus. Jetzt werden Kostenangebote eingeholt, erklärte Bürgermeister Oliver Klumpp.

Der Gemeinderat stimmte einem Baugesuch für zwei Dachgauben, je eine an der Vorder- und der Rückseite des Gebäudes in der Höhenstraße 20, zu. Der Bürgermeister erinnerte, dass Griesingen, wie berichtet, Mitte Monat einen Zuwendungsbescheid über 330 000 Euro für den Breitbandausbau erhalten habe. Unter Sonstiges informierte Klumpp, dass der Feuerwehrbedarfsplan voraussichtlich im September im Gemeinderat besprochen werden soll. Der Verfasser des Plans werde noch gebeten, dies bis dahin möglich zu machen. Ausgeschrieben wird der Kauf eines Mannschaftstransportwagens. Voraussichtlich dürfe mit einem Förderzuschuss gerechnet werden, was aber noch nicht gänzlich feststehe, sagte Klumpp.