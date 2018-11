Griesingen trifft auf Tabellennachbarn

In der Fußball-Regionenliga der Frauen trifft die SG Griesingen am Sonntag, 2. Dezember, auswärts auf den Tabellennachbarn Lustnau II. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison.

Regionenliga: TSV Lustnau II – SG Griesingen (Sonntag, 14.30 Uhr). - Die SG Griesingen ist am Sonntagmittag zu Gast beim Tabellenachten TSV Lustnau II. Da beide Teams in der Tabelle lediglich zwei Punkte auseinanderliegen, geht SGG-Trainer Alex Knapp von einem „Spiel auf Augenhöhe“ aus. Er will an die positive Leistung der ersten Begegnung der beiden Mannschaften am ersten Spieltag anknüpfen. Sein Team erzielte im Vorrundenspiel einen 3:2-Sieg. Entscheidend für den Spielausgang am Sonntag ist für Knapp unter anderem die Chancenauswertung seiner Mannschaft. Mit einem Sieg könnte die SG Griesingen zwei Plätze in der Tabelle gutmachen und mit einer guten Mittelfeldplatzierung in die Winterpause gehen.