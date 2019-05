Griesingen trifft auf den Tabellendritten

Die Regionenliga-Fußballerinnen der SG Griesingen treffen am Mittwoch, 29. Mai, 19 Uhr, auf den Tabellendritten SV Oberndorf. Für das Team von Trainer Hermann Brunner geht es um Punkte gegen den Abstieg.

Regionenliga: SG Griesingen – SV Oberndorf (Mittwoch, 19 Uhr). - Aufgrund der Spielabsetzung zuletzt wegen Personalproblemen bei der SG Griesingen rutschte die Mannschaft in die Abstiegszone. Um wieder auf den Relegationsplatz zu kommen, müsste gegen den Tabellendritten Oberndorf ein Sieg eingefahren werden. Dies wird laut Brunner eine schwierige Aufgabe. „Oberndorf ist offensiv stark, steht jedoch in der Defensive relativ hoch“, so Brunner. Sein Team soll versuchen, „mit langen Bällen hinter die gegnerische Abwehrkette zu kommen“. Primäres Ziel sei jedoch, in der eigenen Defensive gut zu stehen und die Null zu halten. Die genaue Besetzung des SG-Kaders ist noch offen.