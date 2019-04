Griesingen/Rißtissen erreicht Pokalfinale

Die Fußball-A-Junioren der SGM Griesingen/Rißtissen sind ins Finale des Bezirkspokalwettbewerbs eingezogen. Im Halbfinale setzte sich das Team gegen die Mannschaft der SGM Mengen/Ennetach mit 2:0 durch. Der erwartet starke Gegner aus Mengen, der in der Leistungsstaffel noch ungeschlagen ist, bot den Griesingern in der ersten Halbzeit Paroli. Beide Mannschaften spielten auf dem schwer bespielbaren Platz in Ennetach aus soliden Defensivreihen heraus und somit waren Torchancen im ersten Spielabschnitt Mangelware. Folgerichtig ging es beim Stand von 0:0 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang erspielte sich die SGG dank der läuferischen und kämpferischen Überlegenheit mehrere Torchancen. Mit einem Doppelschlag durch Selim Yilmaz innerhalb einer Viertelstunde wurde das Spiel entschieden. Bis auf eine Chance der Mengener brachte der Gegner nichts mehr zustande und somit fuhr die SGM Griesingen/Rißtissen einen verdienten Sieg ein. Im Pokalfinale wartet auf die Griesinger die SGM Bad Buchau-Federsee, die im Halbfinale bei der SGM Öpfingen-Donau/Riß mit 6:0 gewann. Ein spannendes Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten der Bezirksstaffel ist zu erwarten. Gespielt wird am Mittwoch, 1. Mai, 18 Uhr, in Unlingen. Am 1. Mai in Unlingen werden auch in den anderen Altersklassen die neuen Bezirksmeister ausgespielt (siehe nachfolgend).