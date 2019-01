Fußballcamp mit Ex-Profi Schlotterbeck

Mit der Fußballschule des früheren Bundesliga-Spielers, DFB-A-Lizenz-Inhabers und Lifekinetik-Trainers Niels Schlotterbeck veranstaltet die SG Griesingen vom 23. bis 26. April ein Fußballferiencamp in Griesingen. Das Angebot richtet sich an fußballbegeisterte Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren, die ihre Schulferien zu sportlichen Aktivitäten nutzen wollen. Die Kinder können über mehrere Tage hinweg intensiv vier Trainingseinheiten am Tag üben und somit ihre Fähigkeiten verbessern. Im Vordergrund steht das gezielte, altersgemäße und kindgerechte vielseitige Fußballtraining, in Verbindung auch mit Lifekinetik-Übungen. Das Camp findet in den Osterferien vom 23. bis 26. April, täglich von 9.30 bis 16 Uhr, statt.