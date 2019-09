Ein einziges Tor reicht Griesingen zum Sieg

Für ein Topspiel war die Partie SG Griesingen - SV Ringingen sehr dürftig. Torraumszenen waren am Sonntag selten.

SZ-Topspiel: SG Griesingen - SV Ringingen 1:0 (1:0). - Tor: 1: 0 Jonas Mast (3.). - Die schnelle Führung der Gastgeber hat am Sonntag in Griesingen einiges versprochen. Allerdings blieben beide Mannschaften in dieser Partie hinter den Erwartungen zurück. „Ein Tor in den ersten Minuten und dann fast durchweg Magerkost“, könnte man über dieses SZ-Topspiel schreiben.

Den beiden Mannschaften ging ein guter Ruf voraus. Schließlich lagen beide bis kurz vor Saisonende 2018/19 dichtauf als Anwärter um den Relegationsplatz und am Schluss auf den Plätzen zwei und drei. Beide haben nun neue Trainer und sind von der Form der vergangenen Saison um einiges entfernt. Die SG Griesingen ergriff gleich die Initiative und Jonas Mast überwand den Ringinger Torhüter schon in der dritten Spielminute mit einem Schuss ins Toreck. In der 20. Minute rettete der Griesinger Torhüter. In der 25. Minute landete ein Ringinger Freistoß an der Querlatte. Insgesamt war die SG Griesingen über die ganzen 45 Minuten die aktivere Mannschaft. Die Ringinger riskierten nur selten einen Vorstoß bis zur Griesinger Strafraumgrenze.

Die erste Torchance nach Seitenwechsel hatte wieder die SG Griesingen. Doch dann hatte der Griesinger Torhüter Glück, als er einen gefährlichen Ball gerade noch über die Querlatte fausten konnte. Auch der Gästetorhüter konnte zehn Minuten vor Spielende sein Können unter Beweis stellen. In der Endphase des Spiels machte der SV Ringingen Druck und wollte unbedingt noch ein Unentschieden erreichen. In der 85. Minute rettete Griesingens Torwart bei einer klaren Ringinger Torchance mit einer starken Reaktion. Doch den Gästen blieb ein Ausgleich versagt. Sie sind weiterhin ohne Sieg und auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Das Spiel der Reservemannschaften endete 2:1.