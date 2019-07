Ehingen-Süd und Dettingen in Griesingen erfolgreich

Von Anthia Schmitt

Hoher militärischer Besuch hat am Freitag auf dem Heimweg von einer Tagung in New York einen Zwischenstopp in Pfullendorf eingelegt: General Eberhard Zorn, der von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im März 2018 zum Generalinspekteur der Bundeswehr ernannt worden war, war in der Stadthalle zu Gast.

Als ranghöchster Soldat der Bundeswehr ist er Vorgesetzter aller Soldaten und militärischer Berater der Bundesregierung. Er gehört zur Leitung des Verteidigungsministeriums und ist für die Einsätze der Bundeswehr zuständig.