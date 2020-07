Diese Griesinger Bärenjäger wurden ausgezeichnet

Bei der großen Abteilungsversammlung der Narrengruppe Bärenjäger des Musikverein Griesingen am Samstag stand neben Wahlen und Ehrungen auch der Blick auf die zurückliegende Fasnetssaison an.

Viele Highlights

Bei der Versammlung in der Mehrzweckhalle gingen die Mitglieder auf die Höhepunkte der zurückliegenden Saison ein. Das waren der kleine Bärenjägerausflug mit der Öchslebahn nach Ochsenhausen, die Fasnetseröffnung in Griesingen, bei der das 20-jährige Bestehen der Narrengruppe Bärenjäger gefeiert wurde, der Umzug in Sigmaringendorf und in Neukirch, der Jubiläumsumzug in Kirchen, der Umzug in Waldburg bei Ravensburg, der eigene Bärenjäger-Maskentanz und der Programmpunkt am Ball der Vereine.

Zunftmeister bestätigt

Nach den Berichten wurde gewählt: Die Schriftführerin Marina Freudenreich scheidet nach 13 Jahren aus dem Zunftrat aus. Diese Aufgabe übernimmt die nächsten vier Jahre Christian Schenk. Der 1. Zunftmeister Thomas Hagel und Beisitzerin Beate Bailer, wurden für weitere vier Jahre gewählt. Für die Beisitzer Nicole Rieder, Alexander Nothelfer und Christian Schenk wurden ebenfalls für vier Jahre Tobias Kammerer, Bianka Behmüller und Armin Freudenreich in den Zunftrat gewählt.

Die große Abteilungsversammlung bot auch den entsprechenden Rahmen, Ehrungen auszusprechen. Für ihre elfjährige Mitgliedschaft wurden Sabrina Klingenstein, Christian Werner sowie Patrick Zimmermann geehrt.

Besondere ADR-Ehrung

Bei allen Umzügen und Veranstaltungen mit dabei waren Robert Seifert, Jonas Eltschinger, Vanessa Auberer, Ines Seifert, Niclas Plickert, Georg Kiefer, Tim Lehmann, Marina Freudenreich, Chiara Plickert, Tobias Kammerer, Tanja Rechtsteiner, Andreas Bailer, Jessica Plickert, Maike Seifert, Kilian und Chiara Freudenreich, Bernd Behmüller sowie Lukas Bailer.

Eine besondere Ehrung erhielten Robert Seifert, Ulrike Gräter, Alexander Hildenbrand und Marina Freudenreich. Marcus Schmötzer, stellvertretender Vorsitzender, überreichte zusammen mit Ellen Cramblit-Vogel von der ADR-Vereinigung – Narren der Alb-Donau-Region – Seifert eine Ehrenurkunde und einen silbernen Orden für 18-jähriges Engagement innerhalb der Narrenvereinigung ADR sowie die Pflege der Brauchtümer der schwäbisch alemannischen Fasnacht. Ulrike Gräter, Alexander Hildenbrand (beide 14 Jahre) und Marina Freudenreich (13 Jahre), wurde eine Ehrenurkunde und der bronzene Ehrenorden der Narrenvereinigung überreicht. Zum Schluss bedankte sich Thomas Hagel bei allen seinen Mitgliedern für das gute Miteinander.