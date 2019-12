Breitbandausbau: Griesingen hofft auf Förderung der grauen Flecken

Zwei Themen haben die jüngste Sitzung des Gemeinderats in Griesingen beherrscht. Die wichtigsten Themen in der letzten Sitzung in diesem Jahr waren Fördermaßnahmen für sogenannte graue Flecken im Breitbandausbau und die Neuberechnung des Wasserzinses für die Jahre 2020, 2021 und 2022.

Hoffnung auf neue Förderung

Daniel Müller vom Unternehmen Geo Data sprach am Anfang seiner Ausführungen über den Breitbandausbau: „Wir haben für Griesingen einiges hinbekommen, aber unser Ziel nicht erreicht.“ Weiße Flecken, was die Breitbandversorgung betrifft, gebe es in Griesingen nicht – dafür aber graue Flecken. „Als graue Flecken gelten Gebiete in denen aktuell lediglich ein NGA-Netz (Anm. d. Red.: Next Generation Access Network) verfügbar ist und wo in den nächsten drei Jahren kein weiteres NGA-Netz geplant ist“, erklärte der Experte. Müller erklärte dem Gremium, dass die Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik über den 31. Dezember hinaus verlängert wird.

Schon im Oktober hatte Müller dem Gemeinderat erklärt, welche Zusatzkosten entstehen, wenn die Bereiche Neue Gasse und Steigäcker mitausgebaut werden. Für den Bereich Neue Gasse sind es rund 43 500 Euro, für den Bereich Steigäcker 49 000 Euro. Die beiden Maßnahmen könnten, so Bürgermeister Oliver Klumpp, frühestens 2020 umgesetzt werden. Er empfiehlt aber abzuwarten, wie sich die Förderprogramme hinsichtlich der weißen und grauen Flecken entwickeln, insbesondere ist bei den Breitbandförderprogrammen des Bundes mit Änderungen zu rechnen. Denn die aktuelle Richtlinie tritt erst außer Kraft, sobald die neue Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in weißen und grauen Flächen im Sinne der Leitlinien der EU beginnt, erklärte Müller.

Auch er wagte wie der Bürgermeister in dieser Hinsicht keine Aussage, ergänzte aber: „Ich weiß es nicht wie hoch der Fördersatz ist, niemand rechnet mehr mit 90 Prozent.“ Der Gemeinderat war sich einig, die Förderkulisse weiter im Auge zu behalten. „Die Zukunft ist schon das Glasfaser, aber wir sind generell mit der Internetversorgung in Griesingen nicht schlecht aufgestellt“, sagte Klumpp und Gemeinderat Hermann Brunner fügte hinzu: „Was wir verlieren ist maximal ein Jahr.“

Wasserzins wird neu festgesetzt

Nachdem in Griesingen im Jahr 2018 bedingt durch viele Rohrbrüche der Wasserzins von 1,30 Euro pro Kubikmeter auf 1,80 drastisch erhöht wurde, wird dieser jetzt für die Jahre 2020, 2021 und 2022 um 5,6 Prozent gesenkt – auf 1,70 Euro, das teilte Hans-Martin Mayer als Kämmerer für die Verwaltungsgemeinschaft mit. Maßstab für die Berechnung des Wasserzinses ist das entnommene Frischwasser. Der Verbrauch wird aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt, sagte Mayer.

Einberechnet in den neuen Wasserzins hat er auch, dass 2020 in Griesingen die Wasseruhren ausgetauscht werden müssen. Der Zinsänderung sowie der Neufassung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser stimmte der Gemeinderat ohne Vorbehalt zu.