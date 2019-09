Blick ins ehemalige Stahlwerk beeindruckt

Der Vereinsausflug der SG Griesingen hat am vergangenen Wochenende die mehr als 30-köpfige Reisegruppe für drei Tage ins Saarland geführt. Nach einer Weinprobe am ersten Reisetag direkt in den Weinbergen um Landau führte der Weg weiter nach Völklingen ins Saarland. Dort stand dann am Samstag eine Stadtführung in Saarlouis, der „heimlichen Hauptstadt des Saarlands“ auf dem Programm. Weiter ging es zur Saarschleife. Bei strahlendem Sonnenschein bot sich hier ein herrlicher Panoramablick auf das Naturereignis.

Am Sonntag ging es zu einem weiteren Höhepunkt: eine Führung in der Völklinger Hütte. Dabei handelt es sich um eine Industrieanlage, die es weltweit so nicht mehr gibt und wo bis 1986 noch Roh-Stahl hergestellt wurde. Die Anlage wurde von der Unesco 994 zum Weltkulturerbe ernannt. Die Informationen dazu sowie das direkte Begehen der Anlagen und Hochöfen zur Stahlherstellung waren für die Teilnehmer sehr beeindruckend.

Anschließend ging es gegen Sonntagnachmittag wieder auf die Heimreise, und der Abschluss fand traditionell vor der Griesinger Mehrzweckhalle statt. Der Vereinsausflug wurde wie in den Jahren zuvor von Richard Wiget organisiert. Eine große Hilfe dabei waren Waltrud und Wolfgang Spada, selbst im Saarland geboren und aufgewachsen, aber inzwischen schon sehr lange in Griesingen wohnhaft.