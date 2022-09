Bergwanderung der Jedermänner SG Griesingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jedermann-Gruppe der SG Griesingen war am 30. August beim Bergwandern im Tannheimer Tal. Von Nesselwängle aus ging es für die 14 Teilnehmer gleich steil bergauf zum Gimpelhaus. Dort wurde eine erste Pause eingelegt, ehe sich hier die Wege trennten – ein Teil machte sich auf den Weg zum Gipfel der Rote Flüh (2.108 m), über schmale Wege und Schotterfelder ging es bis zum Gipfelaufstieg, der in einer leichten Kletterei endete. Der Weg zum Gipfel ist teilweise mit Seilen gesichert, aber konnte von allen bezwungen werden. Belohnt wurden die Gipfelstürmer bei bestem Bergwetter mit einem tollen Blick über zahllose Bergspitzen, von den Lechtaler Alpen über die nahen Tannheimer Berge bis zum Hohen Ifen und den Allgäuer Alpen. Das komplette Voralpenland lag vor den Bergwanderern, gefühlt ging der Blick bis nach Hause. Nach einer kurzen Pause ging es wieder hinunter, der weitere Weg führte die Wandergruppe zur Schneetalalm. Der andere Teil der Wanderer, hier handelte es sich um die älteren Teilnehmer, machte sich direkt auf dem Höhenweg auf zur Schneetalalm. Dort trafen sich dann beide Gruppen zu Kaffee, Kuchen und einem Kaltgetränk. Gemeinsam genossen dann alle zusammen den Blick von der Alm-Terrasse auf den Haldensee, ehe sich die Wanderer wieder auf den Weg ins Tal machten. In der Heimat angekommen, kehrte man zum Abschluss ein im Landgasthof Rose in Berg. Dort konnten die Erlebnisse des Tage nochmals besprochen werden.