Bald Bushaltestellen ohne Barrieren

Bald werden auch in Griesingen drei Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Der Gemeinderat hat am Mittwoch die Vergabe der Arbeiten beschlossen. Den Auftrag erhält die Firma Beller aus Herbertingen. Bei den sechs abgegebenen Angeboten war die Firma mit einer Angebotssumme in Höhe von knapp 110 000 Euro die günstigste Bieterin und bekam den Zuschlag. Vorgesehen ist der Umbau zur Barrierefreiheit an den beiden Bushaltestellen am Gasthaus „Adler“ sowie an der Bushaltestelle Raiffeisenstraße, die in beide Richtungen genutzt werden kann.

Zuwendung eingeplant

Änderungen sind zur Planung der Blindenbeschriftung möglich, was noch zu Einsparungen von schätzungsweise 2 500 Euro je Haltestelle führen kann. Ein Zuschussantrag war beim Land für diese Maßnahme im Juli gestellt und im September genehmigt worden. Mit einer Zuwendung in Höhe von annähernd 11 500 Euro wird gerechnet. Der Antrag für die Gemeinde war von der Firma ES Tiefbauplanung gestellt worden. Dieses Unternehmen ist im September auch mit der Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung beauftragt worden.

Kein Geld mehr aus Jagdgenossenschaft für soziale Angelegenheiten

Ortsverwaltung und Ratsmitglieder hatten am Abend auch weitere Themen auf der Tagesordnung. Mit der Neufassung der Satzung zur Jagdgenossenschaft ging eine entscheidende Änderung für Griesingen einher. Konnte der Reinertrag bisher für landwirtschaftliche, jagdliche und soziale Zwecke verwendet werden, so ist nun der Verwendungszweck für soziale Angelegenheiten gestrichen worden. Bürgermeister Oliver Klumpp sagte bei diesem Paragraph der Satzung, dass sich die Neufassung an der Mustersatzung des Gemeindetages orientiere. Die Jagdpacht bringt derzeit 1 314,60 Euro jährlich ein, informierte der Bürgermeister auf Nachfrage aus dem Gremium. Die Griesinger Jagdfläche umfasst 472 Hektar Wald und Flur. Einstimmig fiel die Zustimmung für die neue Satzung aus.

Weitere Themen in der Sitzung:

Abgelehnt wurde einstimmig vom Gemeinderat Griesingen der Antrag für eine Rankhilfe an einer Wiese nahe der Abwasserpumpstation am Riedweg. Die Ratsmitglieder konnten die Beschwerde der Bauherren nicht nachvollziehen, dass ihr Grundstück von Fremden betreten werde, sondern befürchten vielmehr, dass durch die Rankhilfe eine Art Kleingarten geschaffen werden solle. Bauten im Ösch sind aber nur für landwirtschaftliche Zwecke erlaubt und dafür auch privilegiert. Beklagt wurde von Ratsmitglied Renate Werner, dass vom Bauamt Ehingen nicht bereits eine dementsprechend klare Aussage zur Unzulässigkeit des Vorhabens an die Gemeindeverwaltung Griesingen gegeben wurde, um den Ratsmitgliedern als Wegweisung zu dienen.

Bei einer Zustimmung wäre schließlich ein Präzedenzfall geschaffen, auf den sich Andere berufen könnten, erinnerte Werner. Dass das Bauamt schweige, obwohl die rechtliche Einschätzung zur Aufgabe gehört, sei enttäuschend, betonte Renate Werner, die berufliche Erfahrungen mit Baurecht besitzt. Seit einiger Zeit stünden bereits Bretterwände. Diese seien unzulässig und müssten beseitigt werden, betonte das Ratsmitglied. Ebenfalls klar gegen das Vorhaben sprach sich Rätin Dorothea Brinkschmidt-Haase aus, weil die Errichtung einer Rankhilfe aus Doppelstabmattenzaun „in Richtung Schrebergarten läuft; im Außenbereich aber nur bauen darf, wer eine Landwirtschaft hat.“

Probleme hat es bei der Abholung der Gelben Säcke durch den neuen Dienstleister gegeben. Bürgermeister Oliver Klumpp meinte, dass sich die Abholung mit dem zweiten oder dritten Termin eingespielt haben sollte. Er werde mit dem Unternehmen Kontakt aufnehmen und die Schwierigkeiten ansprechen.

Klumpp teilte mit, dass die Wahlbenachrichtigungen vorliegen und in den kommenden Tagen an die Griesinger für die Landtagswahl am Sonntag, 14. März, in der Mehrzweckhalle verschickt werden.

Zu einem teilweisen Ausfall der Straßenbeleuchtung war es unlängst gekommen. Der Bürgermeister setzte zur Abhilfe eine neue Sicherung ein und beauftragte ein Elektrounternehmen, das einen weiteren Fehler fand und behob.

Bürgermeister Klumpp informierte in dieser Sitzung auch, dass die letzten Umstellungen auf LED-Leuchten bei der Straßenbeleuchtung stattgefunden haben. Dies sei im Baugebietsbereich Steigäcker IV und beim Wasserbehälter der Fall gewesen. Kosten von 24 500 Euro entstanden, wobei eine Fördersumme in Höhe von 7 356 Euro genutzt werden konnte.