Bürgermeister-Stellvertreter in Griesingen stehen fest

Bei der ersten Arbeitssitzung des neuen Gemeinderates in Griesingen wurden Josef Stiehle und Dorothea Brinkschmidt-Haase zu Vertretern von Bürgermeister Oliver Klumpp gewählt. In der Verwaltungsgemeinschaft werden die 1036 Einwohner von Griesingen von Klumpp und Brinkschmidt-Haase vertreten sein, Ersatz ist Robert Seifert. In den Zweckverband der Griesinger Wasserversorgungsgruppe wurden die Gemeinderäte Robert Seifert, Josef Stiehle und Hermann Brunner gewählt, Ersatz sind Michael Braig und Christian Werner. In den Kindergartenausschuss gewählt wurden Christian Werner, Michael Braig und Ulrike Gräter.

Auf dem Friedhof wird der Weg um die Kirche herum saniert und neugestaltet. Das günstigste Angebot in Höhe von 17 653 Euro kam von der Firma Gall in Erbach, liegt aber um 5653 Euro über den im Haushalt vorgesehenen 12 000 Euro. Der Gesamtkirchenrat hat eine Beteiligung zugesagt, wie viel aber von den zusätzlichen Kosten noch übernommen werden, muss noch nachverhandelt werden. Die Arbeiten wurden an die Firma Gall vergeben.

Die Gemeinde hatte beschlossen, den Plattenspurweg parallel zur Talstraße auf einer Länge von 520 Meter zu sanieren. Die Kosten wurden mit 225 000 Euro geplant. 130 000 sollten dafür aus dem Ausgleichsstock kommen, während die Gemeinde 95 000 Euro bereitstellen wollte.

95 000 Euro für kleine Lösung

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt bekam Klumpp eine Zusage zur Übernahme von 35 000 Euro. Der Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichstock wurde vom Regierungspräsidium abgelehnt. Die Gesamtkosten für die Gemeinde lägen nun bei 190 000 Euro, ein Betrag, den sie aber derzeit nicht aufbringen kann. Lange wurde im Rat diskutiert, ob nun die Hälfte des Weges mit auch nur der Hälfte der Zuschüsse vom Landratsamt realisiert werden solle. 95 000 Euro müsste die Gemeinde dann aus eigenen Mitteln bereitstellen. Letztendlich hat sich der Gemeinderat für diese kleine Lösung mit der Sanierung der ersten Hälfte des Weges entschlossen mit der Zusage vom Kreis, dass der Zuschuss auch bei einem flexiblen Beginn der Ausführung fließt.

Die Bushaltestellen in Griesingen müssen nach dem Personenbeförderungsgesetz bis zum 1.1.2022 barrierefrei sein für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Priorität in Griesingen haben dabei die beiden Bushaltestellen beim Adler und in der Raiffeisenstraße in beiden Richtungen. Voraussetzung für eine Förderung ist aber, dass bei den Kosten die Bagatellgrenze von 100 000 Euro für die gesamte Maßnahme überschritten wird. Da das in Griesingen aber nicht möglich ist – der Betrag liegt für den Ausbau zwischen 15 000 und 20 000 Euro – schließt man sich in der Sache der Verwaltungsgemeinschaft Ehingen an, es werden dann die kompletten Kosten zur Förderung beantragt. Die Firma ES tiefbauplanung wird von der Gemeinde Griesingen mit den Arbeiten für die erforderliche Planung zum Preis von 3387 Euro beauftragt.

Damit Bürgermeister Klumpp, wenn im Einzelfall schnelles Handeln erforderlich ist, mehr finanziellen Spielraum hat, hat der Gemeinderat einstimmig die Summe für sein Handeln ohne Rücksprache mit dem Rat auf 5000 Euro erhöht – in Rottenacker liegt diese Grenze sogar bei 7 500 Euro – und die Satzung geändert.