Andreas Braig möchte Höchststufenstück präsentieren

Eine Erhöhung der Jahresbeiträge hat die Generalversammlung des Musikvereins Griesingen am Freitag beschlossen. Instrumentalausbildung kostet künftig 50 Euro statt wie bisher 45. Von 18 auf 20 Euro wurde die Gebühr für Blockflötengruppe und Trommelwerkstatt angehoben, von 20 auf 25 Euro der Beitrag der Fördermitglieder.

Die Zahl der Vereinsmitglieder hat in den vergangenen fünf Jahren leicht abgenommen und beträgt jetzt 289, gab Vorsitzender Michael Braig bekannt. Im Jahr 2018 waren es noch 304. Aktiv sind 171 Musiker und damit gleich viele wie vor zwei Jahren. Dazu kommen 101 passive Mitglieder, sieben wenier als im Vorjahr. Mit 65 Musikern hat die Musikkapelle zwei Instrumentalisten mehr. In der Jugendkapelle spielen 25 Jungmusiker. 23 Kinder sind in Ausbildung. Aus 110 Bärenjägern besteht die Fasnetsabteilung des Musikvereins. 60 von ihnen sind männlichen Geschlechts, 50 weiblich.

Die Musikkapelle traf sich zu 39 Gesamtproben und 18 Auftritten. Die Teilnahme daran ließ zu wünschen übrig, stellte der Vorsitzende bedauernd fest. „Wir könnten viel besser sein“, unterstrich Dirigent Andreas Braig die Bedeutung eines möglichst vollständigen Probenbesuchs. Bei drei Proben sei für das kürzlich nachgeholte Weihnachtskonzert „dicht gearbeitet“ worden. Dadurch sei vor allem der konzertante erste Teil bestens gelungen. Andreas Braig schlug eine Teilnahme in der Marschmusikbewertung beim kommenden Kreismusikfest vor, könnte sich aber auch mit der Konzertmusikbewertung anfreunden. Das müsse erst noch in der nächsten Probe entschieden werden, sagte er. Beim kommenden Weihnachtskonzert beabsichtigt der Dirigent die Aufführung einer spieltechnisch in der Höchststufe angesiedelten Komposition.

Für eifrigen Probenbesuch mit einem kleinen Präsent ausgezeichnet wurden vom Vorsitzenden die neun Musiker Andrea Braig, Daniel Braig, Rupert Braig, Thomas Häger, Ulrich Kammerer, Wolfgang Magg, Sandra Steinle, Eva Ströbele und Thomas Ströbele.

Das traditionelle Jugendkonzert wurde im Sommer 2018 abgesagt, war dem von Silvana Raiber vorgetragenen Bericht von Jugendleiterin Eva Ströbele zu entnehmen. Es wird ab diesem Jahr durch einen Krachinseltag mit Musik und Spielen unter dem Motto „Spaß mit Rhythmus und Ton“ ersetzt. Nach den diesjährigen Sommerferien stellen die Musikvereine Griesingen und Rißtissen eine gemeinsame und von Lena Wulfert dirigierte Jugendkapelle auf. Termine des vergangenen Jahres waren der Dienst im Fahrerlager Pfingstfest, der Martinsumzug, das Krippenspiel und als Höhepunkt das Weihnachtskonzert. Eine sehr lebendige Abteilung seien die Bärenjäger, sagte ihr Zunftmeister Thomas Hagel. Fünf Erwachsene und zwei Kinder seien vergangenes Jahr neu hinzugekommen. Achtmal war die Zunft mit dem Bus zu Umzügen unterwegs und trug mit ihrem Auftritt zum Gelingen des Balls der Vereine bei.

Beim Bau des Probenheims im Bereich der Halle mögliche Fördermittel voll auszuschöpfen, empfahl Bürgermeister Oliver Klumpp, ehe er den Antrag zur Entlastung des Vorstands stellte. Diese erfolgte ebenso einstimmig wie die Wiederwahl der Vorstandsbeisitzer Ines Seifert und Tobias Gräter.