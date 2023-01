Acht Sternsinger ausgesandt

Die Sternsinger sind wieder im Ort unterwegs gewesen, um dort den Segen zu verbreiten und Spenden für die Kinder der diesjährigen Sternsingeraktion zu sammeln. Beim Gottesdienst in der Vorabendmesse durch Pfarrer Martin Danner wurden acht Sternsinger gesegnet und ausgesandt.

Die Aktion steht 2023 unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. An verschiedenen Stationen konnten sich Interessierte nach dem Segenswunsch die geweihten Sternsingerpakete abholen und ihre Spende den Sternsingern übergeben. Die Pakete enthielten unter anderem die Türaufkleber. Zusätzlich zu den Stationen steht in der St.-Leodegar-Kirche noch bis Ende der Woche eine Kasse bereit. Dort können ebenfalls noch Spenden abgegeben werden. Außerdem gibt es noch Sternsingerpakete zum Mitnehmen.