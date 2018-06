SV Granheim: Neue Impulse, unverändertes Ziel

Vor wenigen Tagen haben die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Nach der durchwachsenen Vorrunde und dem Überwintern auf einem Abstiegsplatz hat der SVG nur ein Ziel: die Rückkehr in die Landesliga nur ein Jahr nach dem Aufstieg zu verhindern. Bei dieser Aufgabe erhofft sich der Verein vom neuen Trainer Steffen Kemedinger neue Impulse.

Die Saison hatte gut begonnen für den SV Granheim. Mit dem 3:1 gegen Eutingen führte sich der SVG in die Verbandsliga ein. Nahtlos knüpfte das Team von Edith Grab und Rolf Bailer an die starken Auftritte im Entscheidungs- und im Relegationsspiel an, in denen nach Platz zwei in der Landesliga-Runde 2016/17 die Rückkehr in die höchste württembergische Spielklasse perfekt gemacht worden war. Doch so ging es nicht weiter. Sechs Niederlagen folgten, erst am achten Spieltag im November punktete Granheim beim 1:0 gegen Jungingen wieder. Doch da war das Team längst in den Tabellenkeller gerutscht.

„Wir sind nicht blauäugig in die Saison reingegangen“, sagt SVG-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald. „Uns war vor Rundenbeginn klar, dass es schwierig wird, dass wir nur um den Klassenerhalt spielen werden.“ Aber als Tabellenvorletzter in die Winterpause zu gehen, damit sehen sich die Granheimer auch nicht richtig bewertet. „Wir sind nicht so schlecht, wie wir dastehen“, so Oßwald. Man habe Pech gehabt bei Elfmeterentscheidungen, hinzu kamen Verletzungen.

Wichtige Spielerinnen fehlen

Das Auftaktspiel im September gegen Eutingen war sportlich erfolgreich, doch schied Außenbahnspielerin Nicole Haydt verletzt aus und fehlte den Rest der Hinrunde ebenso wie Angreiferin Alisa Griesinger. Beide hatten im Landesliga-Entscheidungsspiel gegen Gröningen-Satteldorf (3:1) und in der Relegation gegen Munderkingen (3:0) im Juni zu den auffälligsten SVG-Spielerinnen gezählt; Griesinger erzielte damals vier der sechs Treffer ihres Teams. Auch sie ist verletzt, wird Granheim wohl auch in der Rückrunde der Verbandsliga fehlen. Bei Haydt hofft man auf deren baldige Rückkehr.

Doch gab es weitere Ausfälle – und wenn vier Spielerinnen fehlen, „kann das der Kader nicht verkraften“, so Oßwald. Oft trat der SVG mit einem kleinen Aufgebot an, die Wechselmöglichkeiten waren eingeschränkt.

„Wir könnten zwei Plätze besser dastehen“, sagt Reinhold Oßwald. Die Chance dazu besteht. Kein Verbandsligist hat bisher weniger Spiele bestritten als Granheim, witterungsbedingt fielen in der Vorrunde zwei Begegnungen aus – gegen die Tabellennachbarn Musbach und Wendlingen. Mit Siegen gegen die Konkurrenten im Abstiegskampf könnte sich der SVG von Platz elf auf neun verbessern – und damit raus aus der Abstiegszone und noch vor den Relegationsplatz. Die Situation sähe anders aus.

Um das Ziel Nichtabstieg in den verbleibenden 13 Spielen zu erreichen, setzt der Verein auch auf ein neues Trainerduo. Für Edith Grab und Rolf Bailer übernahm Steffen Kemedinger aus Merklingen zusammen mit Abteilungsleiter Oßwald die erste und zweite Mannschaft des SVG, die zusammen trainieren. Kemedinger hat Erfahrung als Trainer von Frauenteams, war beim FV Asch/Sonderbuch und beim FC Römerstein verantwortlich. Von ihm erhoffe man sich neue Impulse, eine neue Motivation, sagt Oßwald.

Im Spielerkader bleibe alles beim Alten, so der Abteilungsleiter. Neben Offensivkraft Nicole Haydt hofft man auch auf die Rückkehr von Abwehrspielerin Jana Romer, die länger verletzt war und schon in der vergangenen Saison gefehlt hatte. Sie war zwar in der Vorrunde das eine oder andere Mal im Aufgebot, kam aber nur als Aushilfe für die verletzt ausgefallene Torhüterin Silvia Bäuerle zum Einsatz. Bei den Hallenturnieren in den vergangenen Woche war Romer wieder als Feldspielerin am Ball.

Erfolge in der Halle

In der Halle präsentierte sich der SV Granheim von seiner besten Seite, man gewann die Bezirksmeisterschaft sowie souverän das Knab-Turnier in Allmendingen. Nun steht in Hochdorf bei Biberach die Vorrunde der Verbandshallenmeisterschaft bevor, bei der dem SVG einiges zuzutrauen ist. Überbewerten will Reinhold Oßwald die Erfolge in der Halle nicht („Da haben wir schon immer gut gespielt“), aber nachteilig für die Stimmung sind sie nicht. „Sie geben uns vielleicht ein bisschen neues Selbstvertrauen.“