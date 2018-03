SV Granheim als Außenseiter in der Endrunde der Verbandsmeisterschaft

Die Fußballerinnen vom SV Granheim vertreten bei der württembergischen Verbandshallenmeisterschaft als letztes Team den Bezirk Donau. Am Sonntag, 18. Februar, steht die Endrunde in der Sporthalle von Zuffenhausen bei Stuttgart an. Namhafte Mannschaften wie die Oberligisten VfL Sindelfingen, SV Hegnach, VfB Obertürkheim und Titelverteidiger TV Derendingen werden versuchen, sich gegen die weiteren acht qualifizierten Teams durchzusetzen. Der TSV Crailsheim ist als Regionalligist der höchstklassige Verein im Teilnehmerfeld und übernimmt die Favoritenrolle.

In der Gruppe B findet sich der Verbandsligist aus Granheim im Kampf um den Halbfinaleinzug wieder. Die Gruppenkonkurrenten sind der Verbandsliga-Spitzenreiter TSV Frommern, die Oberligisten Derendingen, Tettnang und Obertürkheim sowie der Bezirksligist Hegnach II. Auf den TSV Tettnang war der SVG bereits vor zwei Wochen in der Verbandsvorrunde getroffen, damals gewann der Verbandsligist das Gruppenspiel mit 2:0.

Die Granheimerinnen stehen nicht zum ersten Mal in der Verbandsendrunde, bereits in den vergangenen zwei Jahren erzielte das Team gute Ergebnisse bei der württembergischen Hallenmeisterschaft und steigerte sich von Jahr zu Jahr. Das sehr gute Abschneiden mit dem vierten Platz in der vergangenen Saison zu wiederholen, erscheint angesichts des insgesamt stark besetzten Turniers jedoch schwer. Zwar ist in der Halle laut SVG-Spielerin Fanziska Uhl „prinzipiell alles möglich“, man übernehme allerdings eine Außenseiterrolle. Der Granheimer Kader für die Verbandsendrunde setzt sich wie bislang aus denselben Spielerinnen zusammen. „Wir wollen unser Bestes geben“, so Uhl. Für den Granheimer Turnierausgang entscheidend ist laut Uhl die Fitness der Spielerinnen am Sonntag und wie das Team in die ersten Spiele findet.

Fußball-Abteilungsleiter Reinhold Oßwald betont die bislang sehr tolle Leistung der Granheimerinnen in der Hallensaison. Es sei für den Verein bereits ein großer Erfolg, überhaupt in die württembergische Endrunde einzuziehen. Allerdings weist Oßwald auch darauf hin, dass die Mannschaft mitten in der Vorbereitung auf die Verbandsliga-Rückrunde stecke und das Training am Freitag und das Testspiel am Samstag gegen die SG Altheim vorrangig seien.

Turnierbeginn um 10 Uhr

Das Turnier startet am Sonntag um 10 Uhr, das Habfinale wird ab 16.10 Uhr ausgetragen und das Endspiel ist auf 16.55 Uhr angesetzt.