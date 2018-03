Nur ein Punkt für den SV Granheim im Kellerduell

In einem Nachholspiel der Verbandsliga sind die Fußballerinnen des SV Granheim beim Schlusslicht TSV Wendlingen über ein 1:1 nicht hinausgekommen.

Verbandsliga: TSV Wendlingen – SV Granheim 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Franziska Uhl (48.), 1:1 Alina Witzler (70.). - Nachdem alle geplanten Vorbereitungsspiele des SVG ausgefallen waren und so das neue System von Trainer Steffen Kemmedinger noch nicht in einem Spiel getestet wurde, startete die Mannschaft nervös und mit kleinen Unsicherheiten in das Nachholspiel. Die erste Halbzeit des Spiels war laut Kemmendinger von beiden Mannschaften nicht gut, dennoch hatte Granheim mehr nennenswerte Chancen. Nach der Pause hatte Granheim starke 20 Minuten. Die lang geschlagenen Bälle der Gastgeber hatte man laut Kemmedinger gut im Griff und spielte das neue System, so „wie ich es mir vorgestellt habe“. Mit dem Tor in der 48. Minute belohnten sich die Granheimerinnen, die aber im Laufe der Halbzeit den Faden verloren. „Wir haben aufgehört zu spielen und hatten keine Zuordnung mehr“, so Kemmedinger, der den Grund dafür unter anderem darin sah, „dass wir kein Vorbereitungsspiel bestreiten konnten“. Insgesamt war der neue Trainer aber zufrieden. „Wir sind einen Punkt näher ans Tabellenmittelfeld gerückt.“ Dennoch sieht er Verbesserungspotenzial, was es in der kommenden Woche im Training aufzuholen gilt.

Zeitgleich gewann Granheim II ein Testspiel gegen Langenenslingen auf dem Ehinger Kunstrasen mit 5:0.