Granheimer Schulweg erhält Display

Noch sicherer soll jetzt der Schulweg für die Kinder in Granheim werden: Die Stadt hat ein neues „Dialog-Display“ an der Kreisstraße 7336 montiert.

Zu schnell fahrende Kraftfahrer sollen mit dem Hinweis „Langsam – Danke“ zur Reduzierung ihrer Geschwindigkeit aufgefordert werden. Das war das Ergebnis der Verkehrsschau, die am 14. April dieses Jahres auf Bitten einer Bürgerinitiative von der Stadt einberufen wurde. Die zwischenzeitlich in der Von-Speth-Schülzburg-Straße aus Richtung Dächingen gemachten Geschwindigkeitskontrollen haben keine nennenswerten Verstöße ergeben. Damit die Schulkinder nur an übersichtlichen Stellen die Fahrbahn queren, sind bereits im Frühjahr entsprechende Schulwegmarkierungen angebracht worden. Außerdem wurden zum Freihalten der Gehwege Parkflächen am Ortsausgang Richtung Anhausen markiert. „Wenn jetzt noch aktuell auf die Geschwindigkeit hingewiesen wird, haben wir ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit erreicht“, ist Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener überzeugt. Auch das Polizeipräsidium Ulm unterstützt mit den weiteren Verkehrsexperten des Landratsamtes und der Straßenmeisterei das Maßnahmenbündel in Granheim.