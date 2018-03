Granheim tritt beim Schlusslicht an

Zwei Spiele weniger als die meisten anderen Teams in der Verbandsliga haben die Fußballerinnen des SV Granheim in der Vorrunde bestritten. Nun steht das erste Nachholspiel an, Gegner am Sonntag, 4. März, ist der TSV Wendlingen, Anpfiff in Wendlingen ist um 13 Uhr. Für beide Mannschaften ist es ein wegweisendes Spiel: Wendlingen ist Schlusslicht, noch sieglos und hat beim 1:1 gegen Musbach seinen bisher einzigen Punkt geholt. Granheim hat sechs Punkte, steht als Tabellenvorletzter aber ebenfalls auf einem Abstiegsplatz – vier Zähler hinter Musbach auf dem Relegationsplatz. Für Steffen Kemmedinger ist die Partie in Wendlingen der Einstand als SVG-Trainer, er hat sich informiert über den ersten Pflichtspielgegner im Jahr 2018. „Wendlingen hat eine starke Stürmerin, die die Mannschaft versucht, einzusetzen“, so Kemmedinger. Dies müssten seine Spielerinnen verhindern.