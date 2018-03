Granheim ist zufrieden trotz des verpassten Halbfinales

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben bei der Endrunde der württembergischen Hallenmeisterschaft in Zuffenhausen den vierten Platz ihrer Gruppe und in der Endabrechnung Rang sieben belegt – anders als im Winter 2017, als der SVG die Vorschlussrunde erreicht hatte und fast ins Endspiel eingezogen wäre. Trotz des diesmal verpassten Halbfinales war man bei Granheim dennoch zufrieden. Das Niveau des Turniers sei höher gewesen als im vergangenen Jahr, hieß es beim SVG.

Das hing mit der Besetzung des Teilnehmerfeldes zusammen, das hochkarätiger war: Von den zwölf Teams, die sich für die Endrunde qualifiziert hatten, waren 2018 sechs Oberligisten und mit dem TSV Crailsheim sogar ein Regionalligist – 2017 waren vier Oberligisten die höchstklassigen Teams, das Gros der Teilnehmer kamen vor einem Jahr aus der Verbands- und Landesliga. Die Liga-Zugehörigkeit sagt aber nicht alles aus: Württembergischer Futsal-Meister wurde in Zuffenhausen der Regionenliga-Tabellenführer SGM Jebenhausen/Bezgenriet (Bezirk Neckar/Fils), der in der Vorrunde die Oberligisten Hegnach, Bellenberg und Sindelfingen II hinter sich ließ, im Halbfinale den Oberligisten und Titelverteidiger Derendingen ausschaltete und im Endspiel den Regionalligisten Crailsheim in die Knie zwang.

Während sich in der Vorrundengruppe A früh abzeichnete, dass Crailsheim und Jebenhausen/Bezgenriet das Halbfinale erreichten – den Zweiten und Dritten trennten sechs Punkte – ging es in der Gruppe B, in der Granheim spielte, wesentlich enger zu. Der SV Granheim startete mit einem 1:0 gegen den Verbandsliga-Tabellenführer TSV Frommern ins Turnier.

Die zweite Partie ging mit 0:1 gegen den späteren Gruppensieger Derendingen verloren, im dritten Spiel gab es ein 0:0 gegen den Oberligisten Obertürkheim. Gegen einen weiteren Oberligisten, den TSV Tettnang, holte der SVG einen weiteren Punkt (0:0) und hatte damit noch alle Chancen auf den Halbfinaleinzug. Nachdem alle Mannschaften vier Spiele absolviert hatten, war Derendingen für die Vorschlussrunde qualifiziert, Obertürkheim und Granheim stritten um Platz zwei. Der SVG benötigte in seiner letzten Partie gegen Hegnach II einen Sieg, um mit Obertürkheim nach Punkten gleichzuziehen – und der VfB durfte gegen Tettnang nicht punkten. Doch Granheim kam nicht über ein 0:0 hinaus und so war das Ergebnis des letzten Gruppenspiels des vorzeitig fürs Halbfinale qualifizierten VfB Obertürkheim bedeutungslos. Der VfB verlor gegen den TSV Tettnang, der sich dadurch noch an Granheim vorbei auf den dritten Platz schob.

Trotz des stärkeren Teilnehmerfeldes und des gestiegenen Niveaus war das Halbfinale für den SV Granheim drin, doch nur ein Treffer in fünf Spielen war letztlich zu wenig. An den Möglichkeiten lag es nicht. „Wir hatten unsere Chancen“, sagten die Spielerinnen. Dennoch war man beim SVG zufrieden mit dem Abschneiden bei der Verbandshallenmeisterschaft. Immerhin hatte man erneut die Endrunde erreicht und war im Finalturnier auf Augenhöhe.