Frühe Bewährungsprobe für Granheims Fußballerinnen

In einem vorgezogenen Erstrundenspiel des Fußball-Bezirkspokals der Frauen trifft der Bezirksligist SV Granheim II am Freitag, 3. August, 19 Uhr, zu Hause auf den Regionenliga-Aufsteiger SC Blönried. Ursprünglich hätte die Partie am ersten September-Wochenende ausgetragen werden sollen, doch weil der SV Granheim da urlaubsbedingt nicht genügend Personal für zwei Mannschaften hat – das Landesliga-Team muss am Sonntag, 2. September, im Verbandspokal beim TV Derendingen II ran – verständigten sich die Vereine auf den 3. August als neuen Termin fürs Bezirkspokalspiel. Für den SVG, gerade erst in die Saisonvorbereitung gestartet, kommt die Partie zu früh, doch ein späterer Termin war für Gegner Blönried nicht möglich.