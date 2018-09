Zwei Tote nach Verwechslung von Infusion in Klinik: Leichen obduziert

Nach der mutmaßlichen Verwechslung von Infusionen in einer Klinik in Göppingen sind am Montag die beiden Leichen obduziert worden. Ein vorläufiges Ergebnis liege derzeit aber noch nicht vor, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Adamski am Dienstag auf Nachfrage. Demnach habe bislang ausschließlich die Leichenöffnung stattgefunden. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung des Blutes stehe aber noch aus, so Adamski.

Eine 62 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann waren in der Nacht zum vergangenen Mittwoch in der Göppinger Klinik gestorben. Wohl hatte eine Pflegekraft eine falsche Infusion verabreicht. Bei einem Rundgang in der Nacht sei ein Patient leblos im Bett aufgefunden worden, teilte der Medizinische Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken, Ingo Hüttner, bei einem Pressegespräch mit. Die Frau sei wegen einem Wirbelsäulenleiden und der Mann wegen einer Hüftoperation in Behandlung gewesen.

In der Klinik kamen zwei Menschen ums Leben. (Foto: Imago)

Auf dem Stockwerk waren in jener Nacht drei examinierte Pflegekräfte tätig und für 63 Patienten zuständig. Es sei eine ganz normale Nacht gewesen und es habe auch keine übermäßigen Zugänge gegeben, sagte Hüttner.

Die betroffene Mitarbeiterin gilt nach Angaben der Klinikleitung als sehr erfahren und ist seit über 25 Jahren bei dem Klinikum beschäftigt. Die Klinik hat die Mitarbeiterin bis auf weiteres von der Arbeit freigestellt. Sie hatte sich vergangene Woche noch nicht zum Vorfall geäußert. Ob sie das inzwischen nachgeholt hat, dazu gab Oberstaatsanwalt Stefan Adamski keine Angaben.

