Zwei Tote nach Verwechslung der Infusionen in Klinik: Ermittlungen abgeschlossen

Knapp vier Monate nach dem Tod zweier Patienten an einer Göppinger Klinik wegen der mutmaßlichen Verwechslung der Infusionen sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Stefan Adamski am Dienstag der „Schwäbischen Zeitung“ auf Nachfrage.

Zu welchem Ergebnis die Behörden gekommen sind, dazu wollte er zumindest vorerst keine Angaben machen. Erst sollen die Verfahrensbeteiligten darüber informiert werden. Eine abschließende Benachrichtung der Öffentlichkeit werde alsdann folgen, so Adamski weiter und lässt den genauen Zeitpunkt dafür offen: „Wir werden das so schnell wie möglich, aber in höchster Sorgfalt fertig machen.“

Der Eingangsbereich der Klink am Eichert in Göppingen. (Foto: dpa / Daniel Maurer)

Offen ist außerdem noch das endgültige Ergebnis der Obduktion beziehungsweise der toxikologischen Untersuchung. Doch auch dazu gab der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm auf Nachfrage keine weiteren genaueren Auskünfte. Das Ergebnis liege – wie berichtet – vor und habe „keine großen Überraschungen“ erbracht, die den Fall „in eine andere Richtung“ leiten würden, sagt Stefan Adamski. Das endgültige Ergebnis solle im Zuge der Mitteilung zum Abschluss der Ermittlungen bekannt gegeben werden.

Es ist demnach davon auszugehen, dass sich die Ermittlungen weiterhin gegen die Beschäftigte der Klinik gerichtet haben, die am betreffenden frühen Mittwochmorgen, 19. September, Dienst hatte. Sie habe sich laut Oberstaatsanwalt Stefan Adamski zum Sachverhalt geäußert, sei vernommen worden. Über den Inhalt werde er aber weiterhin keine Auskünfte geben.

In der Klinik wurden vermutlich Infusionen verwechselt. (Foto: Symbol: Gollnow)

An der Göppinger Klinik kamen im September des vergangenen Jahres eine 62 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wohl hatte eine Pflegekraft eine falsche Infusion verabreicht. Die Frau sei wegen einem Wirbelsäulenleiden und der Mann wegen einer Hüftoperation in Behandlung gewesen, so die Klinikleitung damals in einem Pressegespräch kurz danach. Die betroffene Mitarbeiterin gilt nach Angaben der Klinikleitung als sehr erfahren und ist seit über 25 Jahren bei dem Klinikum in Göppingen beschäftigt. Die Klinik habe die Mitarbeiterin bis auf Weiteres von der Arbeit freigestellt, so deren Leitung.