Zwei Radfahrer bei zwei Unfällen schwer verletzt

Bei zwei Unfällen am Donnerstag in Göppingen wurden zwei Radler schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Ein Ford war auf der Heubachstraße unterwegs. Am Steuer saß eine 51-Jährige. Sie fuhr in Richtung Jahnstraße. Gleichzeitig war ein 29-Jähriger auf dem Rad unterwegs. Er kam vom Bahnhof und überquerte die Jahnstraße vor dem Kreisverkehr an der Heubachstraße. Dabei benutzte er den Rad- und Fußweg. Die 51-Jährige übersah den Radler. Der Ford prallte gegen das Fahrrad.

Genauer Unfallhergang wird ermittelt

Dabei wurde Radfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 1000 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizei Mühlhausen ermitteln jetzt den genauen Unfallhergang. Dazu bittet sie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.

Der zweite Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei nur drei Stunden später, kurz nach 22 Uhr. Ein 34-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Heininger Straße in Richtung Heiningen. Er bog nach links auf den Zubringer zur B10 ab. Zur gleichen Zeit war ein 57-jähriger Radfahrer unterwegs. Der fuhr ihm auf der Heininger Straße entgegen und hatte Vorfahrt.

Auto war nicht mehr fahrbereit

Der Mercedes prallte gegen das Trekkingrad. Der Radler stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Auch bei diesem Unfall rückten die Spezialisten der Verkehrspolizei zur Unfallaufnahme an. Laut deren Schätzung beträgt der Schaden am Mercedes 5000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper abgeholt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.