Weingartener Talente holen direkt den ersten Sieg

Das erste Saisonspiel in der Baden-Württemberg-Oberliga haben die B-Juniorinnen des TV Weingarten gleich gewonnen. Nach dem Rückzug der Handballerinnen aus Metzingen verschob sich der Saisonstart des TVW um eine Woche. Los ging es für die Mannschaft von Trainer Oliver Borrmann nun in der Göppinger EWS-Arena. Beim Nachwuchs des Frauen-Zweitligisten Frisch Auf Göppingen gewann der Aufsteiger Weingarten, der in dieser Altersklasse mit dem TSB Ravensburg kooperiert, mit 23:15 (11:8).

Von Beginn an agierte der TVW in der Abwehr sehr beweglich und konzentriert. Meist wurden nur Würfe über die Außenpositionen zugelassen, bei denen sich Torhüterin Anna Mayer als sicherer Rückhalt zeigte. Vorne nutzte vor allem Pauline Borrmann den Platz auf der rechten Seite aus – nach sieben Minuten führte der TVW mit 4:0. Nach der ersten Auszeit kam Göppingen besser ins Spiel, auch weil der TVW einige Bälle leichtfertig vertändelte. Der 7:8 Rückstand in der 18. Minute sollte jedoch der einzige Rückstand im Spiel bleiben. Angeführt von einem starken Mittelblock um Annika Datz und Lina Staedtler stand die Weingartener Abwehr nun wieder sicherer.

Mit 11:8 ging der TVW in die Pause, nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste die Göppingerinnen nicht mehr herankommen. Über Tore von Ida Buck und Lisa Hoffmann zog der TVW davon. Trotz einiger vergebener Chancen im Angriff war der Sieg laut Trainer Oliver Borrmann nie gefährdet. Am Sonntag, 24. Oktober (15.10 Uhr) spielt der TVW in der Ravensburger Kuppelnauhalle gegen die SG Ober-/Unterhausen.