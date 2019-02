Unfall endet tödlich: Mann verliert Kontrolle über sein Auto

Bei einem Unfall am Donnerstag bei Rechberghausen im Landkreis Göppingen ist ein 50 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der Mann gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto zwischen Rechberghausen und Birenbach unterwegs. Der Pkw kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Grünstreifen. An einem Baum blieb das Fahrzeug liegen.

Der Autofahrer war nach dem Unfall eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den 50-Jährigen. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren. Es gelang ihnen nicht. Er starb an der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll der Mann aufgrund eines internistischen Notfalls nicht mehr in der Lage gewesen sein, sein Auto zu steuern.

Ein Abschlepper barg den Pkw. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 4000 Euro.