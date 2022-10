Skibasar der Bergwacht in Göppingen

Ski oder Snowboards, Schuhe oder Helme, Stöcke oder Brillen – auch der neunte Skibasar der Bergwacht des DRK-Kreisverbandes Göppingen bietet Ski-Ausrüstung für Kinder und Erwachsene zu günstigen Preisen. „Eine sehr gute Beratung durch geschulte Bergwachtmitglieder und die Bindungseinstellung vom Fachleuten vor Ort zählen zu den Stärken unseres Skibasars“, betont Dominik Abele, der Leiter der DRK-Bergwacht. „Der Skibasar findet erneut mit reichlich Platz in der großen Fahrzeughalle beim DRK-Zentrum in Göppingen statt.“ Am Freitag, 21. Oktober zwischen 17.30 und 20 Uhr werden die Artikel angenommen. Samstags von 9 bis 12.30 Uhr findet der Verkauf statt.

Verkäufer und Käufer unterstützen mit dem Skibasar die Arbeit der Bergwacht. „Der Erlös fließt in die Ausbildung der ehrenamtlichen Bergwachtmitglieder und in den Kauf von neuer Rettungsausrüstung.“

Die Hygienemaßnahmen werden eine Woche vor dem Skibasar unter www.drk-goeppingen.de/start/mitmachen/ehrenamt/bergwacht/bergwacht-goeppingen.html bekannt gegeben.