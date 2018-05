Selbstentzündung: Asylbewerber schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Ein Asylbewerber hat sich am Dienstag auf dem Landratsamt in Göppingen selbst angezündet. Seine Verletzungen sind schwer, aber nicht mehr lebensgefährlich.

Der Iraner ist wach und ansprechbar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Verletzungen seien allerdings immer noch schwer. Der 35-Jährige hatte am Dienstag im Landratsamt Göppingen um Hilfe wegen seines abgelehnten Asylantrages gebeten. Nach Angaben der Polizei hatten ihm die Mitarbeiterinnen Hilfe zugesichert. Der Asylbewerber setzte sich dennoch in Brand. Das Landratsamt blieb an dem Tag für die Öffentlichkeit geschlossen. Am Mittwoch sei das Amt wieder ganz normal geöffnet, sagte ein Sprecher des Landratsamtes.