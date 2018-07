Schaulustige filmen Schlägerei – anstatt zu helfen

Schaulustige haben am Donnerstag eine Schlägerei in Göppingen gefilmt. Nach Angaben der Polizei hatte jedoch einer der beiden an der Schlägerei beteiligten Männer die Passanten um Hilfe gebeten. Diese sollen aber nicht eingeschritten sein, sondern weiter mit der Handykamera die Rangelei aufgenommen haben. Erst später sei ein Mann beherzt dazwischen gegangen. Jetzt ermittelt die Polizei, ob sich die Schaulustigen stragbar gemacht haben.

Was war genau passiert?

Ein Zeuge rief gegen 19.30 Uhr die Polizei zu einem Geschäft in der Schulstraße in Göppingen. Dort lieferten sich zwei Männer eine Schlägerei. Dabei handelte sich sich um einen Ladendieb und den Mitarbeiter eines Drogeriemarktes. Sie lagen am Boden lagen. Der Angestellte hatte zuvor beobachtet, wie der Mann in dem Drogeriemarkt Parfüm in seinen Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verließ – ohne die Sachen bezahlt zu haben.

Der 42-Jährige folgte dem Dieb und sprach ihn an. Der ließ seinen Rucksack fallen und flüchtete. Dennoch holte ihn der Marktmitarbeiter ein und hielt ihn fest. Der Dieb wehrte sich mit Händen und Füßen.

Niemand will helfen

Zahlreiche Schaulustige standen laut Mitteilung der Polizei um die Männer herum und filmten das Geschehen mit ihrer Handykamera. Eingeschritten sei offenbar niemand. Auch als der Mitarbeiter gezielt Leute aufforderte, ihm zu helfen, fühlte sich nach Angaben der Polizei niemand angesprochen.

Schließlich kam ein Mann. Er griff beherzt ein und half dem 42-Jährigen, die Schlägerei zu beenden und den Tatverdächtigen festzuhalten. Die Polizei brachte den 26-Jährigen auf die Dienststelle. Später wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Diebesgut stellte die Polizei sicher.

Helfer wird gesucht

Die Beamten prüfen nun, ob sich die Schaulustigen ebenfalls strafbar gemacht haben. Außerdem suchen die Polizisten vom Polizeirevier Göppingen den Mann, der als Einziger dem Mitarbeiter des Drogeriemarktes zur Hilfe kam. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Göppingen (07161/632360) zu melden.