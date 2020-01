Polizist schießt im Einsatz auf Frau: 38-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Einsatz in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) hat ein Polizist auf eine 38 Jahre alte Frau geschossen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage.

Demnach habe die Frau am Montagabend gegen 21.45 Uhr selbst die Polizei gerufen. Sie soll nach Angaben der Polizeisprecherin damit gedroht haben, sich umzubringen.

Polizei und Rettungskräfte seien zu ihr gefahren. An der Tür soll es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei gekommen sein.

Zustand der Frau ist noch immer kritisch

Die Frau soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein, woraufhin ein Polizist geschossen habe. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Ihr Zustand sei noch immer kritisch, so die Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.

Die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Kriminalpolizei in Esslingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der Neutralität gibt das Polizeipräsidium Reutlingen Auskunft zu dem Fall, der sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm ereignet hat.