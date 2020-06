Polizei stoppt Drohnenflug

Die Polizei hat in Göppingen am Mittwoch einen verbotenen Drohnenflug gestoppt.

Gegen 21.15 Uhr sahen Polizisten in der Nähe des Polizeirevier Göppingen eine Drohne fliegen. Die Beamten begaben sich auf die Suche nach dem Drohnenpiloten. Den konnten sie kurze Zeit später ausfindig machen. Der 30-Jährige konnte keine Erlaubnis vorweisen, die den Flug an dieser Örtlichkeit erlaubt hätte. Er fühlte sich wohl von Vögeln in seiner Nachtruhe gestört und wollte diese wohl vertreiben. Die Polizei stellte den Betrieb ein. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.