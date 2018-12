Polizei erwischt Autofahrer mit Drogen

Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Göppingen mit Drogen unterwegs gewesen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 6 Uhr in der Jebenhäuser Straße unterwegs. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug. Die Beamten nahmen den PKW und den Fahrer genauer unter die Lupe. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Autofahrer Drogen genommen hatte. Das bestätigte auch ein Test. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Der 27-Jährige musste sein Auto stehen lassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.