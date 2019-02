Pflegerin soll Senioren sexuell misshandelt haben - Jetzt informiert der Träger

Nach der Festnahme einer Pflegerin wegen des Verdachts sexueller Misshandlung von Bewohnern eines Seniorenheims informiert der Trägerverein am Mittwoch über den Stand der Ermittlungen. Die 47 Jahre alte Pflegerin soll in einer Einrichtung des Vereins Wilhelmshilfe in Göppingen mindestens einen Mann und zwei Frauen im Alter von 75 bis 87 Jahren sexuell misshandelt und davon Videos gemacht haben. Diese Aufnahmen habe sie einem Bekannten übermittelt, der sie um solche Videos gebeten haben soll.

Ermittlungen gegen diesen Bekannten, führten die Polizei auf die Spur der 47-Jährigen, wie es hieß. Die mutmaßlichen Übergriffe spielten sich zwischen August und Oktober 2018 ab. Ob es weitere Opfer gibt, müssten die Ermittlungen zeigen, hieß es bei Polizei und Staatsanwaltschaft.