Patienten sterben durch falsche Infusion: Krankenschwester erhält Bewährungsstrafe

Rund vier Monate nach dem tragischen Vorfall mit zwei Toten in der Klinik am Eichert in Göppingen hat die Justiz den Fall aufgearbeitet: Wie die Staatsanwaltschaft Ulm am Donnerstag mitteilt, ist eine 51 Jahre alte Krankenschwester wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in drei weiteren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Zudem hat die Krankenschwester eine Geldauflage zu bezahlen, in welcher Höhe ist nicht bekannt. Der Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig.

Demnach ist es in der Nacht vom 18. auf den 19. September des vergangenen Jahres in der Klinik am Eichert zu einer folgenschweren Verwechslung von Medikamenten gekommen. Die 51-jährige Krankenschwester musste laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft während ihres Nachtdienstes Patienten Schmerzmittel intravenös verabreichen. Hierfür musste sie das Schmerzmittel in eine Kochsalzlösung geben, welche dann den Patienten intravenös über eine Infusion hätte verabreicht werden sollen.

Krankenschwester handelte unter Zeitdruck

Weil aber Zeitdruck während ihrer Schicht herrschte, sah die Krankenschwester von ihrer üblichen Vorgehensweise ab: Normalerweise werden die Schmerzinfusionen vorbereitet und dann allen Patienten zeitgleich angelegt.

Der Eingangsbereich der Klink am Eichert in Göppingen. (Foto: dpa / Daniel Maurer)

Stattdessen bereitete sie die Schmerzinfusion für jeden einzelnen Patienten bei Bedarf gesondert vor. Hierzu griff die Krankenschwester in eine Schublade des Pflegestützpunktes der Station. Dort vermutete sie die Kochsalzlösungen. Tatsächlich befanden sich dort aber Beutel mit dem Betäubungsmittel Ropivacain. Aus dieser Schublade entnahm die Krankenschwester in der Folgezeit die Infusionspäckchen, so genannte Bags, ohne zuvor über deren Inhalt zu überprüfen. Bei Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte die erfahrene Krankenschwester den wahren Inhalt erkennen können und müssen, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Drei weiteren Patienten wieder wohlauf

Die Bags reicherte sie – in der Annahme, es handle sich um Kochsalzlösungen – mit dem Schmerzmittel Metamizol an und verabreichte es so mindestens fünf Patienten. Zwei von ihnen starben. Drei weitere Patienten erlitten Vergiftungen, sind jedoch mittlerweile wieder wohlauf.

Gegen die Verantwortlichen der Klinik am Eichert wurde laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt – trotz des Umstands, dass in der Tatnacht eine erhebliche Arbeitsbelastung für die Krankenschwester bestand und die Vorräte an Kochsalzlösungen in der Tatnacht zu Neige gingen. Es habe keinen Anfangsverdacht für ein Organisationsverschulden vorgelegen, das ursächlich für die Handlung der Krankenschwester gewesen sein könnte.

Mehr entdecken: Explosion zerstört Reihenhaus in Donzdorf