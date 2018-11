Mann verletzt Ehefrau und Schwager mit Schreckschusswaffe – alle noch in Klinik

Nach einem blutigen Familienstreit am frühen Donnerstagmorgen in der Göppinger Innenstadt, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, ist nun Haftbefehl gegen den 50 Jahre alten Mann erlassen worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Tatwaffe soll eine Schreckschusswaffe gewesen sein.

Der 50-Jährige stehe demnach unter dem dringenden Verdacht, dass seine Frau und seinen Schwager verletzt zu haben. Die 30-Jährige und ihr 40 Jahre alter Bruder seien laut Mitteilung immer noch in einem Krankenhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler soll der 50-Jährige die Beiden mit einer Schreckschusswaffe so schwer verletzt haben. Eine solche Waffe haben die Polizisten nach eigenen Angaben sichergestellt. Auch die Spuren sollen darauf hindeuten.

Der 50-Jährige wurde bei dem Vorfall ebenfalls schwer verletzt. Er befindet sich in einer Justizvollzugsklinik. Der zuständige Richter am Amtsgericht hat am Donnerstagabend auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen.

Was war passiert?

Zeugen hatten am Donnerstag gegen 2 Uhr eine Auseinandersetzung auf einer Straße in der Göppinger Innenstadt gemeldet. Als eine Streife gleich darauf am Ort war, flüchtete der 50 Jahre alte Tatverdächtige in einem Auto. Er beschädigte mehrere Autos und richtete einen Schaden in Höhe von rund 120 000 Euro an. Den Mann nahm die Polizei kurz darauf fest.

Am Ort der Auseinandersetzung traf die Polizei auf die 30-Jährige und den 40 Jahre alten Mann. Wegen ihrer schweren Verletzungen wurden sie in Krankenhäuser eingeliefert. Seither ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft den Hergang des Streits. Diese Ermittlungen dauern noch immer an, heißt es.