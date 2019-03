Mann läuft über Schienen – Zug mit 100 Sachen legt Vollbremsung ein

Eine bislang unbekannte männliche Person hat den Lokführer eines Regional-Express am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr am Bahnhof in Göppingen zu einer Schnellbremsung gezwungen.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zu Folge überquerte der Mann unbefugt die Bahngleise in Richtung Ulm. Der Lokführer des mit etwa 100 Stundenkilometer herannahenden Zuges erkannte den Mann im Gleisbereich und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Der Unbekannte soll etwa 1,75 Meter groß und mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Der Regional-Express kam erst nach etwa 250 Meter zum Stehen. Im Zug selbst befanden sich keine Reisende, da es sich um eine Leerfahrt handelte. Neben Beamten der Bundes- und Landespolizei sowie Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Eine Absuche am Ereignisort ergab keinerlei Ergebnisse.

Durch die Gleissperrungen in der Zeit von 20.12 Uhr bis 21.29 Uhr kam es zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/140870 entgegengenommen.