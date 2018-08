Mann begrapscht 16-Jährige in Bahnhofsunterführung

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Göppingen eine Jugendliche bedrängt und begrapscht. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei ging das Mädchen gegen 11.30 Uhr durch die Unterführung des Göppinger Bahnhofs. Dort sprach sie ein Mann an und bedrängte sie in sexueller Absicht. Die 16-Jährige riss sich los und rannte auf einen Bahnsteig.

Der etwa 20 Jahre alte Mann machte sich in nicht bekannte Richtung davon. Er ist laut Mitteilung der Polizei etwa 1,75 Meter groß, schlank und sprach gebrochen deutsch. Er hat schwarze, kurze, glatte Haare und war unrasiert. Er trug eine blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift. Zur Tatzeit hielten sich einige Personen in der Bahnhofshalle auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegen.