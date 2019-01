LKW schleift Auto mehrere Meter mit – Fahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Göppingen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hattte ein LKW das Fahrzeug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Demnach war der Sattelzug gegen 12 Uhr in der Stuttgarter Straße aus Richtung Faurndau unterwegs. Der 49-Jährige wollte links in die Lehlestraße abbiegen, obwohl die Straße für Fahrzeuge über zwölf Tonnen gesperrt ist.

Wegen der engen Kurve holte der Fahrer aus. Hierbei übersah er eine 25-jährige Frau. Die war mit ihrem Auto auf der Geradeausspur im toten Winkel des Lasters. Der LKW schob das Auto noch mehrere Meter mit.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eher leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Verkehrspolizei (Telefonnummer 07335/96260) aus Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der Sattelzugmaschine auf 3000 Euro und am Fahrzeug der 25-Jährigen auf rund 10 000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.