Krise trifft Autozulieferer: Allgaier Group muss Stellen streichen

Beim Automobilzulieferer Allgaier-Group mit Sitz in Uhingen (Kreis Göppingen), der kürzlich auch eine Halle in Laichingen angemietet hat, haben Verhandlungen über einen „umfangreichen Stellenabbau“ am Hauptsitz begonnen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Wie viele Arbeitsplätze davon betroffen sind, sei bislang noch unklar, wie Unternehmenssprecherin Christine Gnädig auf Nachfrage mitteilt. Es seien erst die Gespräche zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und der IG-Metall abzuwarten. Medienberichten zufolge sollen 400 Stellen betroffen sein. Woher diese Zahl stammt, wisse Gnädig nicht. „Und wir werden sie auch nicht kommentieren“, sagt sie.

1175 Beschäftigte in Uhingen angestellt

Derzeit beschäftigt der Autozulieferer weltweit 1921 Menschen, am Hauptsitz in Uhingen sind 1175. Laut Gnädig sind die kürzlich angemietete Halle in Laichingen sowie die dort Beschäftigten vom drohenden Stellenabbau nicht betroffen.

Firma Allgaier plant neuen Produktionsstandort. (Foto: PR)

Im neuen, gut 13.500 Quadratmeter großen Werk in Laichingen soll voraussichtlich im November mit der Produktion von Vorserienteilen begonnen werden.

Als Grund für den geplanten „umfangreichen Stellenabbau“ am Standort Uhingen gibt das Unternehmen den derzeitigen Strukturwandel in der Automobilbranche sowie den globalen Konjunktureinbruch an. Dies erfordere in eine Restrukturierung in mehreren Bereichen am Standort.

Besonders betroffen davon sei der Bereich Werkzeugbau. Der Auftragseingang sei seit geraumer Zeit massiv rückläufig. Aber auch in anderen operativen Bereichen und in der Verwaltung seien Restrukturierungen notwendig. „Ziel ist, dies sozialverträglich umzusetzen“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.

Der Betriebsrat sei darüber am Montag, 14. Oktober, informiert worden. Anschließend hätten Verhandlungen über den konkreten Umfang des Stellenabbaus sowie einen Sozialplan sowie einen Interessenausgleich begonnen. Die Belegschaft sei am Mittwoch, 16. Oktober, in einer Mitarbeiterversammlung am Standort Uhingen in Kenntnis gesetzt worden.