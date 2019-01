Kleine Lilia erkrankt in Brasilien an Krebs – Familie muss teuren Spezial-Flug nach Hause bezahlen

Ihre Geschichte bewegt die Menschen in der Region: Die fünfjährige Lilia aus Göppingen war zu Weihnachten nach Brasilien gereist, um ihre Verwandten zu besuchen. Dort wurde sie schwer krank und der Alptraum für die Familie begann. „An Weihnachten ging es mir so schlecht, dass ich ins Krankenhaus kam. Dort wurde ein Hirntumor festgestellt und entfernt. Es kam heraus, dass ich schwer an Krebs erkrankt bin. Nun möchte ich wieder nach Hause,“ heißt es in Lilias Namen auf dem Internetportal „GoFundMe“, einem Portal für Spendenaktionen.

Denn es gibt ein Problem: Lilia habe zwar in Deutschland wie auch in Brasilien eine Krankenversicherung. Doch weder die brasilianische noch die AOK Bayern fühle sich laut der Mitteilung von „GoFundMe“ für den Rücktransport zuständig. Grund sei offenbar ihre doppelte Staatsbürgerschaft. Die Kosten hätte demnach nur eine Auslandsreisekrankenversicherung abgedeckt und die habe Lilia nicht. Deshalb müsse die Familie den Krankentransport aus eigener Tasche zahlen, heißt es.

Lilia hat Krämpfe, starke Schmerzen und bekommt Morphium. Sie ist bei Bewusstsein und möchte nach Hause. Oma von Lilia

Pamela Menzel, eine Freundin von Lilias Mutter Simone Rakko, die in einem Kinderhaus als Erzieherin tätig ist, habe dann die Spendenaktion auf dem Portal „GoFundMe“ gestartet. Als bei Lilia ein großer Tumor festgestellt wurde, sei sie am 27. Dezember sofort operiert worden. Lilia hatte sich zunächst gut erholt und durfte nach Hause, musste allerdings wenig später erneut in die Klinik, da es neue Geschwülste gab. „Lilia hat Krämpfe, starke Schmerzen und bekommt Morphium. Sie ist bei Bewusstsein und möchte nach Hause,“ wird Lilias Oma zitiert.

Der Schwiegersohn hat in der Zwischenzeit für vergangenen Montag einen so genannten Ambulanzflug organisiert, der „sehr teuer“ ist – ein normaler Flug sei ausgeschlossen gewesen. Frisch operiert zu fliegen, sei in einem normalen Flugzeug nicht möglich, erklärt Ilka Franzmann von der der Spenden-Plattform „GoFundMe“.

Familie und Freunde hätten demnach 80 000 Euro zusammengekratzt. „Der Flug kostet aber 100 000 Euro“, so Pamela Menzel, „und die 80 000 Euro als Anzahlung, sind nur geliehen.“ Die Spendenaktion wurde aufgestockt. Sie hoffen weiterhin auf Spenden. Auf dem Spendenkonto von „GoFundMe“ sind mittlerweile 42 565 Euro eingegangen. Das Geld gehe komplett an die Familie, verspricht Ilka Franzmann von „GoFundMe“. Lilia sei mit ihrer Mama am Montag aus Brasilien nach Stuttgart geflogen, berichtet sie. Lilia sei dann am Dienstagmorgen direkt ins Uniklinikum nach Tübingen gebracht worden. Ihre Überlebenschancen seien gering, heißt es in der Kampagne.

