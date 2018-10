Kind rennt über Zebrastreifen und wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Göppingen ist ein 8-jähriges Kind von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war das Kind über einen Zebrastreifen gerannt.

Gegen 7.45 Uhr verließ ein Auto den in der Badstraße befindlichen Kreisverkehr in Richtung Jebenhausen. Zu spät erkannte die 55-Jährige Fahrerin das von rechts kommende Kind. Der 8-Jährige wurde auf dem Zebrastreifen angefahren, zum Glück aber nur leicht verletzt.