Hunde richten Blutbad in Alpaka-Gehege an

Zwei freilaufende Hunde haben am Donnerstag in Göppingen mehrere Alpakas teils schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei in Göppingen nach eigenen Angaben gegen zwei Frauen.

Demnach sollen die beiden Frauen gegen 12.30 Uhr mit einem Chow-Chow und einem Terrier unterwegs in Göppingen gewesen sein. In einer Wiese, die an die Pistoriusstraße angrenzt, befanden sich Alpakas in einem Gehege.

Die Hunde waren nicht angeleint und drangen in das Gehege ein. Sie verletzten drei Alpakas, eines davon schwer. Eine Ärztin musste das Tier noch an Ort und Stelle operieren. Ein Hund hat ihm die Hoden abgebissen. Die Ermittlungen der Polizei aus Göppingen (Telefonnummer 07161/632360) dauern an.

