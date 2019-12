Großeinsatz auf Firmengelände: Hunderte Liter Salzsäure ausgelaufen

Ausgelaufene Salzsäure hat am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Einsatzkräfte in Göppingen geführt.

Gegen 6.40 Uhr bemerkte nach Angaben der Polizei ein Zeuge eine undichte Stelle an einem Tankbehälter auf einem Firmengelände in der Großeislinger Straße. In dem Tank befand sich 35-prozentige Salzsäure, die an einem Leck auslief.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Feuerwehr dämmte das Leck ein. Dennoch waren bereits mehrere hundert Liter ausgelaufen.

Gefährdung der Umwelt abgewendet

Die ausgelaufene Salzsäure wurde durch Rückhalteeinrichtungen auf dem Firmengelände aufgefangen. Zu einer Gefährdung der Umwelt kam es laut Polizei nicht.

Die Feuerwehr nahm Proben und konnte keine Verunreinigungen feststellen, die in die Kanalisation gelangten. Verletzte gab es nicht.

Eine Spezialfirma pumpt die verbliebene Flüssigkeit nun aus dem Behälter ab. Warum der Behälter Leck schlug, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich dürfte es sich nach Polizeiangaben um einen technischen Defekt handeln.